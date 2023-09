Wenn die Miete nicht mehr zahlbar ist

Sebastian (Name der Redaktion bekannt) hat den Verlust seiner Mietwohnung aufgrund von Geldnöten erlebt. Denn er kennt Geldsorgen sehr gut und weiss, was es bedeutet, den Lebenskosten nicht nachkommen zu können, Rechnungen für einen späteren Zeitpunkt zurückzustellen, nach Ratenzahlungen zu fragen und in finanzieller Hinsicht völlig entmutigt zu sein.