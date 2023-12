Songs, die uns das Jahr 2023 versüssten

Der Song «Flowers» von Miley Cyrus sorgte im Jahr 2023 für viel Gesprächsstoff. Zum einen stürmte er die Charts und zum anderen spekulierten die Fans, ob die Sängerin mit ihrem Ex-Mann Liam Hemsworth auf diese Art und Weise abgerechnet habe. Doch stimmt das wirklich? Ursprünglich sei der Text des Refrains anders gewesen. «Ich kann mir Blumen kaufen, meinen Namen in den Sand schreiben, aber ich kann mich nicht besser lieben, als du es kannst», äusserte sich die Singer und Songwriterin nachträglich in einem Interview mit der britischen «Vogue». Der neue Text spiegle nun ihre Trauerphase wider, die sie ein Stück weit zu verstecken versuchte. «Der Song ist ein bisschen fake it till you make it», sagt sie.