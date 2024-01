Öffentliche Duschen kontrolliert – vier Wasserproben im Kanton Glarus beanstandet

Für öffentlich zugängliche Duschanlagen liegt der gesetzlich festgelegte Höchstwert bei 1000 Legionellen pro Liter Duschwasser. Im Jahr 2023 entnahmen die amtlichen Kontrolleurinnen und Kontrolleure in zwölf Glarner Betrieben je eine Duschwasserprobe und untersuchten, ob der Höchstwert überschritten wurde. Wie der Kanton Glarus und das zuständige Amt für Lebensmittelsicherheit und Tiergesundheit (ALT) in Chur am Donnerstag mitteilten, haben sich vier Proben als «nicht konform» erwiesen.