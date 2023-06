Gründung der Gesundheitsnetz Surselva AG

Ab Oktober gründen die Gemeinden und Institutionen der Region, darunter das Regionalspital, acht Pflegeheime und drei Spitex-Organisationen, die Gesundheitsnetz Surselva AG – ein Netzwerk «zur integrierten Versorgung», wie es heisst. Ziel dahinter sei, die Bevölkerung auch in Zukunft bedarfsgerecht und qualitativ hochstehend in der Region zu versorgen. Dabei konzentriere sich das Netzwerk in einer ersten Entwicklungsphase auf konkrete Verbesserungen in der Zusammenarbeit der beteiligten Betriebe und strebe bis 2026 die strategische und operative Betriebsführung der bestehenden Institutionen an. Das heisst laut Mitteilung, dass alle Betriebe «unter einem Dach» vereint werden. Seit knapp drei Jahren werde in der Surselva an den Bausteinen für die Gründung dieses Gesundheitsnetzes gearbeitet und das Konzept liege nun als Vorlage vor. (red)