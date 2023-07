Warum diese herzigen Äffli sich in Knies Kinderzoo in Rapperswil nicht vermehren

Es sei eine verschworene Männergemeinschaft, steht in einer Medienmitteilung aus Knies Kinderzoo in Rapperswil-Jona: «Neun nimmermüde Bolivianische Totenkopfaffen begeistern die Gäste stets von Neuem.» Die Art gelte in der freien Wildbahn zurzeit zwar als «nicht gefährdet».