Glarnerin Dona Marinkovic verpasst den Sieg: «Es war kein schöner Abgang»

«Es ist nicht mein Tag», meint Dona Marinkovic zu Beginn der neunten und letzten Episode der Kochsendung «Masterchef Schweiz». Und sie behält recht. Die vier verbliebenen Kandidatinnen und Kandidaten müssen geräucherte Forelle, Sauce hollandaise und Kohlgemüse auf den Tisch zaubern. In 60 Minuten müssen sie abliefern. So weit, so gut. Doch nach 20 Minuten mischt die Jury die Karten neu: Die Köchinnen und Köche müssen ihr Gericht zurücklassen und beim Konkurrenten weiterkochen.