Wie der goldene Herbst in der Region zelebriert wird

Wer auf Fleisch verzichten möchte, der findet vielleicht am «Alpchäs- und Schabzigermärt» in Elm eine passende Delikatesse. Die 28. Ausgabe des «Chäsmarkts» verspricht nebst verschiedenen Marktständen auch Alphorn- und Schellnerklänge. Ausserdem kann in diesem Jahr zeitgleich das Sonnenereignis am Martinsloch beobachtet werden, wie die Verantwortlichen schreiben.

Den Anfang macht das Mondereignis am Martinsloch am Donnerstag, darauf folgt das Sonnenereignis im Martinsloch am Samstag, welches am Sonntag dann nochmals und zeitgleich mit dem «Alpchäs- und Schabzigermärt» stattfindet.

Das Programm des «Chäsmarkts» zussammengefasst:



8 bis 10.30 Uhr: «Währschaftes Älplerzmorgä» im Gruppen- und Gemeindehaus Elm



9 bis 09.45 Uhr: Sonnenereignis im Martinsloch (bei der Kirche Elm)



ab 9 Uhr: Degustation und Verkauf an den Marktständen



10 Uhr: Jodlermesse in der Kirche Elm



ab 10 Uhr bis 14 Uhr: 30-minütige Kurzführungen in der ältesten Schiefertafelfabrik in Elm



ab 10.30 Uhr: Glarner und «Älplerspezialitäten» und Glarner «Alpchäs»-Raclette in den Festwirtschaften



11 Uhr: Einzug Schellner