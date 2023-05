Hommage an eine junge Frau, die mit «Mut und Biss» ihren Weg ging

Mit der inszenierten Ankunft eines Fuhrmanns und seiner Gäste im Pferdegespann auf der historischen Kantonsstrasse von Waltensburg her haben am Pfingstmontag die Feiern zum Jubiläum «150 Jahre Tourismus in Breil/Brigels» begonnen. Im Mittelpunkt steht dabei die Freilichtaufführung «Fausta piuniera», die wie alle Veranstaltungen des Festjahres an Fausta Capaul erinnern soll, jene damals 26-jährige Einheimische, die 1873 mit der Eröffnung eines Gasthauses die Initiative für eine touristische Entwicklung von Breil/Brigels ergriff.