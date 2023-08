Family Bike Vibes in Arosa: Ein Wochenende für grosse und kleine Bikerherzen

Ferner gibt es an dem diesjährigen Bike-Wochenende wieder diverse Aussteller, die Equipment-Tests anbieten und die neuesten Bike-Produkte für Gross und Klein präsentieren. Dabei könnten die Besucherinnen und Besucher familientaugliche Hilfsmittel und neue Ausrüstung testen, heisst es. Zu finden sind die Aussteller wie schon in den vergangenen Jahren im sogenannten Event Village, das sich beim Skill Center an der Hörnli Talstation befindet.