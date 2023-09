Erfolgreiche Kindergartenausflüge in Bündner Skigebiete

«Alles fährt Ski», heisst es in einem bekannten Lied von Vico Torriani aus dem Jahr 1963. Wenn es nach der Fachhochschule Graubünden (FHGR) geht, fährt jedoch nicht alles Ski. «Immer weniger Kinder betreiben im klassischen Wintersportkanton Graubünden Schnee- respektive Skisport und der Bezug zu diesem ‹Kulturgut› droht verloren zu gehen», heisst es in einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung. Um dem zu entgegnen, führt der Kanton Graubünden jährlich Kindergarten-Schneesportwochen durch. Dazu fahren die Kindergartenklassen laut Mitteilung gemeinsam mit ihren Lehrpersonen eine Woche lang täglich in ein Skigebiet. Diese Schneesportwoche wurde während zwei Jahren im Auftrag von Graubünden Sport von der Fachhochschule Graubünden evaluiert und beurteilt. Unterstützt wurde das Projekt durch das Bundesamt für Sport.