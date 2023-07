Zivildienstleistende restaurieren Trockenmauern im Engadin

Diese sei jedoch stark beschädigt, schreibt die Stiftung Umwelteinsatz (SUS) in einer Mitteilung. Die seit 1976 bestehende Stiftung restauriert seit rund zwei Wochen gemeinsam mit Zivildienstleistenden im Auftrag der Stiftung Pro Terra Engadina die beschädigte Stützmauer in Guarda. Die Arbeiten dauern gemäss Mitteilung noch bis zum 21. Juli. Danach folgen umfängliche Sanierungsarbeiten an einer zweiten Stützmauer unterhalb der ehemaligen Siedlung «Gonda» – am Rande von Lavin.