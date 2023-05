Glarner Modehaus Hophan wird verkauft 

Das Modehaus Hophan am Rathausplatz gibt es seit 1935, also seit bald 90 Jahren. Andrea und Walter Hauser haben es 1992 in dritter Generation übernommen. «Nun war es an der Zeit, eine Nachfolgeregelung für uns zu suchen, da wir kurz vor dem Pensionsalter stehen», schreiben sie in einem Brief an ihre Kundinnen und Kunden.