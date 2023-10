Chur trauert um Herrn Moser: Jetzt spricht die ehemalige Besitzerin

Herr Moser, Churs wohl bekannteste Katze, ist gestorben. Auch die «Südostschweiz»-Community in den sozialen Medien trauert seither um den Kater. «Hat mich jeden Morgen an der Poststrasse begrüsst und ein Stück lang begleitet», schreibt eine Churerin. Oder: «Wie wärs mit einer Statue, um ihm zu gedenken und in Ehren zu halten?», fragt jemand. «Du bist ein mega Unikat, unersetzbar, die coolste Stadtkatze überhaupt.