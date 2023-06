Per Wanderhörspiel von Thusis nach Chiavenna

Rechtzeitig zum Start der Via-Spluga-Saison, die am 10. Juni beginnt, erscheint das Wanderhörspiel «Ein Stein über den Splügen», wie Viamala Tourismus in einer Mitteilung schreibt. Per Smartphone können Wander- und Hörfreudige an insgesamt 24 Orten einer Geschichte lauschen und dabei mehr über sehenswerte Orte wie Hohen Rätien oder die Cardinello-Schlucht erfahren und auf Personen wie Albert Einstein oder den Heiligen Luigi Guanella treffen, wie es in der Mitteilung weiter heisst.