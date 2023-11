Velos spenden für Menschen in Afrika

Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinden im Churer und St. Galler Rheintal, die ein Velo an Velafrica spenden möchten, registrieren es bis am 22. November auf der Website von Velafrica. An den beiden Aktionstagen holen es Velafrica und seine Partner vor der Haustüre ab. In Graubünden darf Velafrica dabei auf die Unterstützung der Justizvollzugsanstalt Realta in Cazis zählen.