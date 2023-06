Spielerisch die Facetten von Celerina entdecken

Beide Angebote wenden sich primär an Familien. Das Dorfrätsel führt Familien mit einer Rätselkarte durch die Gassen Celerinas. Die Route führt an insgesamt sechs Posten mit Rätselfragen vorbei und ermöglicht den Kindern, die traditionellen Sgraffitos der Engadiner Häuser zu entdecken. Das Bikerätsel mit acht Posten führt die Familien in Richtung Stazerwald, wo weitere Facetten der Region erkundet werden können. Bei beiden Rätseln wartet am Ende eine Überraschung auf die Kinder. (red)