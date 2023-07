Davos versucht mit Abfall-Sauerei aufzuräumen

Es ist genug. Die Vermüllung der freien Natur durch Kleinabfälle hat in Davos ganz offensichtlich ein solches grobes Ausmass angenommen, dass sich die Gemeinde zum Handeln gezwungen sieht. Und es wird dort angesetzt, wo es in der Regel einer Mehrheit wehtut; beim Portemonnaie. Wer Abfall auf dem Davoser Gemeindegebiet liegen lässt, absichtlich wegwirft oder illegal entsorgt, muss mit einer Ordnungsbusse von 150 Franken rechnen. Das teilen die Davoser Behörde und die Davoser Tourismusorganisation in einem gemeinsamen Medienkommuniqué mit.