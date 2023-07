Kinder allein daheim? Wir haben Tipps für Eltern

Wann können Kinder das erste Mal allein zu Hause bleiben? Diese Frage beschäftigt viele Eltern, denn es ist manchmal ein Jonglieren zwischen Freiheit und Fürsorge. Nadja Estermann ist Elterncoach und Mediatorin von Mediaziuns in Landquart. Sie weiss, was Eltern unbedingt vor, während und nach dem Alleinsein beachten sollten. Verschiedenste Erfahrungen und Herangehensweisen zeigt eine Umfrage in der Kantonshauptstadt Chur. Da stellt sich die Frage: Gibt es überhaupt einen Königsweg?

Hier die Antworten aus einer Strassenumfrage: