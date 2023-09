Letzte Chance: Die Glarner Badis schliessen nächste Woche

Die heissen Temperaturen und das schöne Wetter hätten im Sommer 2023 viele Gäste in die Badis Glarus und Netstal gelockt, schreibt die Gemeinde Glarus in einer Mitteilung. Grössere Zwischenfälle habe es dabei nicht gegeben. Die beiden Badis in der Gemeinde Glarus schliessen am Mittwoch, 13. September.