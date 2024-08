Sils begrüsst den Herbst: Festliche Feier zum Jagdstart

Am 1. September beginnt in Graubünden die Hochjagd. Für alle, die sich nicht gerade im Wald auf der Pirsch befinden, veranstaltet Sils Tourismus an diesem Nachmittag von 13 bis 16 Uhr wie gewohnt das Herbstfest auf dem Sportplatz Muot Marias. Die Besucherinnen und Besucher erwarten kulinarische Köstlichkeiten, ein spannendes Kids Bike Race und zahlreiche Aktivitäten, wie Sils Tourismus mitteilt.