Rettungsanker für Eltern in Not

Auf der Geschäftsstelle des Schweizerischen Roten Kreuzes (SRK) Graubünden ist man stets auf alles vorbereitet. «Wir arbeiten bis zur letzten Minute. Man weiss ja nie. Notfälle passieren, wenn sie geschehen. Sie kommen unangemeldet», sagt Sonja Held, die Verantwortliche der Kinderbetreuung zu Hause des SRK Graubünden in ihrem Büro an der Steinbockstrasse in Chur.