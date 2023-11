Das ist der 5-Punkte-Plan, damit die Higa erfolgreich wird

Nach drei Jahren Pause und einem Jahr als von der Stadt Chur veranstaltete Grimavera kehrt die Frühlingsmesse Higa zurück (Ausgabe vom 3. November). Die neuen Macher von der United Events AG wollen die Massen wieder in die Churer Stadthalle locken. Dabei setzen sie auf eine Mischung aus Traditionellem und Neuem. Messeleiter Marco Tscholl verrät, was damit genau gemeint ist und warum das Publikum vom 4. bis 7. April an die Messe strömen soll.