China meets Graubünden: Zwei Architekturtouristen in Chur

Seit die Pandemie zu Ende ist, sind auch die chinesischen Gäste zurückgekehrt. Architekt Will Xing und seine Freundin, die Landschaftsarchitektin Kaiqi Zhang, haben bei einem Anlass in der Schweizer Botschaft in Peking von Graubünden und Chur gehört. Die älteste Stadt der Schweiz hat sie fasziniert, und so stehen auf der Reiseroute von Xing und Zhang nicht die offiziellen Hotspots der Schweiz. Sie wollen auf ihrer Reise das architektonische Graubünden entdecken.