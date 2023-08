Alpenclub-Sektion Winterthur bekommt Kantonsgelder für Umbau

Die Finanzierung des geplanten Umbaus der Cavardiras-Hütte oberhalb von Disentis ist einen Schritt weiter: Die Regierung gewährt laut ihren am Montag publizierten Mitteilungen einen Beitrag von knapp 163’000 Franken an das insgesamt rund 3,5 Millionen Franken teure Vorhaben. Die Summe werde in Zusammenhang mit einem Darlehen der Neuen Regionalpolitik des Bundes von 700’000 Franken gesprochen. Bauherrin der Erneuerung ist die Sektion Winterthur des SAC; sie betreibt die auf Boden des Klosters Disentis stehende Unterkunft am Übergang in den Kanton Uri.