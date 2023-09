Massnahmen gegen Wildcamper in den Regionen Albula und Maloja

Momentan sei das Campingangebot in der Region Albula nicht zufriedenstellend, denn es habe zu wenig oder nicht gut ausgestattete Campingplätze, schreibt die Regierung weiter. In erster Line werde die Kapazität der Plätze erhöht, später die Attraktivität verbessert. Mit diesen Massnahmen will die Region die Wildcamper möglichst eindämmen, wie es heisst.