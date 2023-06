Diese Strassenkünstler erwarten euch am Buskers in Chur

Am Donnerstag beginnen die Aufbauarbeiten für die achte Ausgabe des Festivals. Der Startschuss für das Buskers Chur fällt dann diesen Freitag um 15 Uhr. Wer an der Veranstaltung teilnehmen möchte, kann bereits jetzt sein Festivalarmband sowie das Programmheft ergattern – der Vorverkauf läuft seit Montag. Zu kaufen gibt es den Festivalbändel bei Bücher Lüthy, Chur Tourismus, Laki Mi, Scarnuz sowie über den Verein Aufgetischt, aber auch vor Ort am Festival an den Infoständen in der Altstadt. Kinder zahlen fünf Franken, für Erwachsene kostet der Eintritt zehn Franken. Gönnerinnen und Gönner können zum Preis von 20 Franken am Anlass teilnehmen.