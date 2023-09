Schlammdebakel beim «Burning Man»-Festival zwingt 70’000 zur Rückreise

Am Ende brannte der überlebensgrosse Holzmann doch. Zwei Tage später als geplant und mit gedämpfter Stimmung der «Burners», wie sich die Teilnehmer des Happenings in der Wüste von Nevada nennen. Viele waren in Gedanken schon auf dem Heimweg, nachdem sie tagelang in der Zelt- und Camperstadt Black Rock City festsassen. Unfreiwillig. Starkregen hatte die temporäre Hauptstadt der Hippen und Coolen in ein Meer aus Matsch verwandelt.