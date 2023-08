Aussergewöhnliches Lichtspektakel in der Viamalaschlucht

«Die Lichtinstallation in der Viamalaschlucht ist ein perfektes Ausflugsziel für Familien, Paare und Gruppen. Kinder werden von den leuchtenden Farben und der surrealen Umgebung begeistert sein, während Erwachsene die Ruhe und Schönheit der Viamalaschlucht geniessen können», heisst es auf der Webseite der Veranstalter. Es sei eine Erfahrung, die Generationen verbinde und gemeinsame Erinnerungen schaffe.

Im Rahmen des 200-Jahr-Jubiläums der Comercialstrasse finden verschiedene Attraktionen statt. Eine davon ist die «viaLuna», bei welcher die Viamalaschlucht von Scheinwerfern beleuchtet wird. Bis zum 31. Oktober kann das aussergewöhnliche Lichtspektakel in der berühmten Schlucht bestaunt werden.