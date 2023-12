Top 10 der Kinder- und Jugendbücher: Welches wird euer nächstes Buch? 

Man merke es grundsätzlich, dass die Menschen in der Stadt auf der Suche nach Geschenken seien. So gehe es an Weihnachten im Laden manchmal zu und her wie in einem Bienenhaus, erzählt die Geschäftsführerin vom Buchhaus Lüthy in Chur. In dem regen Treiben jedoch gäbe es auch diejenigen, die einfach nur im Buchhaus verweilen wollen. Dabei bei einem Kaffee in einer Auswahl von Büchern schmökern. Es herrsche immer eine gemütliche Atmosphäre im Laden, auch wenn mal Land unter sei, sagt die Buchhändlerin. «Bücher sind irgendwie immer faszinierend und dies seit Generationen.