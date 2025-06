Buchtipp Juni

Roman des Monats Juni:

Susanne Gregor: «Halbe Leben» Verlag Zsolnay

Gleich zu Beginn dieses bemerkenswerten Romans verliert eine Hauptfigur das Gleichgewicht und mit ihm das Leben durch einen Sturz. Es geht um ein Ungleichgewicht und das, was in vielen Schweizer Haushalten der älteren Generation Realität geworden ist: Die Pflege eines Menschen wird nicht mehr von der Familie übernommen, sondern von osteuropäischen Pflegekräften. In dieser Geschichte pflegt die Slowakin Paulina die nach einem Schlaganfall eingeschränkte und demente Mutter einer erfolgreichen Architektin. Diese weiss zwar, wie man Häuser von Grund auf plant, aber nicht wie man sie in Ordnung hält. Mit der Pflegerin im Rücken kann sie sich wieder um ihre Karriere kümmern, ihr Mann um seine Hobbies und das Kind. Paulina lässt für die 2-Wochen-Schichten ihre zwei eigenen Jungs allein. Sie werden von der Schwiegermutter zu Hause versorgt. Paulina pendelt zwischen zwei Haushalten, händelt Abwesenheiten und das schlechte Gewissen. Im Architektenhaus aber ist alles wunderbar organisiert. Alle mögen Paulina, danken ihr grosszügig für Dienst und Extraschichten und scheinen schon fast mit ihr befreundet. „Wie kann man so wenig über das Leben wissen“, denkt Paulina. Dieses Buch vermittelt die brutale Realität von finanzieller Potenz, sozialer Abhängigkeit und unterdrücktem Schmerz. Wir erfahren von halben Leben, auf die unfreiwillig oder wunschgemäss verzichtet wird. Kennen wir den Preis, der dafür bezahlt wird? Ist uns diese Seite des Pflegedaseins bewusst? Unbedingt lesenswert. Und gut zu wissen, für alle Fälle.