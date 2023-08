Die gotischen Kirchen Graubündens 

Das Staatsarchiv Graubünden (Amt für Kultur) freue sich, die neuste Publikation von Manuel Maissen in seiner Reihe Quellen und Forschungen zur Bündner Geschichte (QBG) vorstellen zu können. «Graubünden zählt viele spätgotische Kirchen mit kunstvollen Gewölben», schreibt der Kanton Graubünden in einer Medienmitteilung. Das Staatsarchiv Graubünden (Amt für Kultur) freue sich, die neuste Publikation in seiner Reihe Quellen und Forschungen zur Bündner Geschichte (QBG) vorstellen zu können. Ab der Mitte des 15. Jahrhunderts habe Graubünden einen Kirchenbau-Boom erlebt. Über hundert Gebäude seien neu errichtet oder umgebaut worden. «Die besonderen Merkmale der neuen Kirchen waren ihre kunstvollen Gewölbe», heisst es in der Mitteilung weiter.