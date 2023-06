Wenn ein Gebäude wächst: Die kleine Scoletta ist gross geworden

Dass ein Gebäude wächst wie die Kinder, die darin unterrichtet werden – allzu häufig kommt das nicht vor. In Flims aber ist es so: Die Scoletta, erst 2015 neu eröffnet, ist in den letzten Monaten wortwörtlich gross geworden. Aus dem ursprünglich zweistöckigen Bau für Kindergarten und Tagesstrukturen ist in einem Erweiterungsprojekt ein vollwertiges Schulhaus für den Zyklus 1 der Volksschule entstanden, also für die Altersstufen bis zur 2. Primarklasse. Vier statt zwei Geschosse hoch ragt es nun aus dem Erdboden.