Dank Unterstützung: Schulanlage Tamins darf saniert werden

Die Vorstandsmitglieder und Experten der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden haben zusammen mit der Geschäftsstelle 48 Projekte abgeklärt und an der Sitzung im August dem Gesamtvorstand zur Prüfung vorgelegt, wie es in einer Mitteilung heisst. Insgesamt wurden Beiträge im Wert von 3,8 Millionen Franken beschlossen. Die Ausbildung der jungen Generation sei dabei ein wichtiges Anliegen der Schweizer Patenschaft für Berggemeinden. So wird nun die Sanierung der Schulanlage in Tamins mit 200'000 Franken unterstützt.