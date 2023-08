Kult-Partyreihe am Ende: Das Bar&Pub in Tuggen ist bald Geschichte

von Silvia Gisler

Mit rund einem Dutzend Bars in einem Zirkuszelt samt Bühne begann die 20-jährige Geschichte des Bar&Pub in Tuggen im Jahr 2003. Das in der Region damals noch eher unbekannte Konzept schlug ein wie eine Bombe. Die Partys waren legendär, der Besucherandrang gross, die Stimmung ausgelassen und ja, der Alkohol floss meist in Strömen. Die Partyreihe war auch bei Glarnerinnen und Glarnern dank des kurzen Anfahrtsweges sehr beliebt.