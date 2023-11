In Glarus bringen Seniorinnen den Kindern das Basteln bei

In der Zwischenzeit betraten langsam die wartenden Gäste der Kinderschar den Raum. Die Bewohnerinnen des Alterszentrums Bühli setzten sich an drei speziell vorbereitete Tische. Dann gesellten sich die Kinder in kleinen Gruppen zu ihnen. Die Augen der alten Frauen begannen zu leuchten, als sie sahen, wie die Kinder lächelnd auf sie zukamen. Ich sah in diesem Moment keinen Unterschied zur Helligkeit der Augen der Kinder.