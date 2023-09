Jetzt geht’s los beim Bahnhof Chur West

Im Rahmen des Projektes der Rhätischen Bahn (RhB) und der Stadt Chur entstehe in Chur West ein neuer Bahnhof mit einer hindernisfreien, multimodalen Verkehrsdrehscheibe und ÖV-Anbindung über Chur hinaus, schreibt die RhB in einer Mitteilung. Die Vorarbeiten starten am kommenden Montag.