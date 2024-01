Ärgernis am Bahnhof Chur: Kein WC ohne Kreditkarte oder Smartphone?

Ein Churer Bewohner kann seinen Augen nicht trauen, als er vor der Bahnhofstoilette in Chur steht. Denn ohne eine Kreditkarte oder einem Smartphone mit entsprechendem Guthaben kommt er nicht hinein. «In Zukunft werden wir uns wohl in die Hose machen müssen», schreibt er in einem Beitrag einer Churer Facebookgruppe. In den Kommentaren erhält er grösstenteils Zustimmung. «Für ältere Leute ohne Smartphone echt schwierig», schreibt jemand. Oder: «Mal schauen, wie lange es dauert, bis die Ersten an die Türe pinkeln.»