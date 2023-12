Vier Glarner Brüder machen aus einer alten Fabrik in Hätzingen eine neue Brauerei

Am Anfang stand eine Bieridee, aus der wahrscheinlich nie etwas Trinkbares geworden wäre, hätte Joshua Streiff damals den Mund nicht so vollgenommen. Als er meinte, es könne nicht so schwierig sein, aus nur vier Beigaben, aus Hopfen und Malz, Hefe und Wasser, ein Bier zu brauen.