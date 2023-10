Der Stubete Gäng gefällt es in Graubünden

Nach den Finalläufen steigt die Party in der «Bolgen Plaza» mit der Band Stubete Gäng. Dieses Jahr spielte die Band bereits mehrere Konzerte auf Bündner Bühnen, zuletzt an der Schlagerparade in Chur – es scheint ihnen also zu gefallen. Laut Swiss Snowboard ist der Besuch am Auftritt der Zuger Band für alle Gäste kostenlos. Bereits ab 9.30 Uhr, während der Qualifikationsläufe, sorgen ein DJ und ein Speaker für ordentliche Stimmung.