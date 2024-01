WEF-Zeit: Kinder nutzen die leeren Pisten

Weg vom Verkehr

Das Projekt «Ab auf die Ski» findet bereits zum achten Mal statt. Und Lehrerin Egger erklärt, dass es wegen des Verkehrs in Davos seinen Anfang fand. «Die Kinder sind dem Verkehr so ausgesetzt während des WEF. Weil es wirklich unglaublich viele Autos hat. Wir haben jeweils so langen Stau, dass man von Davos Platz nach Davos Dorf 45 Minuten benötigt.» Ausserdem wollte das OK nutzen, dass es während des WEF sonst keine Touristen in Davos hat. «Die Kinder haben die Pisten deshalb für sich alleine. Das war auch noch ein Gedanke dabei.» Ausserdem wollten sie so allen Kindern aus Davos zumindest die Möglichkeit geben, Ski oder Snowboard zu fahren.

Viertklässlerin Joya geniesst die Skiwoche in vollen Zügen und fährt gerne mal durch den Tiefschnee oder über Schanzen. So auch ihre Kollegin Jill. «Ich weiss nicht genau, was das WEF ist. Aber ich bin froh, müssen wir deshalb nicht in die Schule. Es hat wirklich viel Verkehr und ich hatte Angst, wenn ich über den Fussgängerstreifen musste. Darum bin ich froh, können wir hier Skifahren.» Und während die beiden ihren nächsten Lift nehmen, geniesst Ennio derweil in einem Restaurant seinen Znüni. Es gibt Darvida und einen Schokoladenriegel, den er in den Punsch tunkt. «Das ist lecker», sagt er. Jeden Tag gibt es für die Kinder einen Znüni und ein Mittagessen. So können sich die Kinder drinnen aufwärmen und Energie tanken, um weiter Skifahren zu können.