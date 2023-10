Wer arm ist, ist über viele Jahre arm dran

Wann ist jemand arm? Das Grundlagenpapier «Armut und Armutsgrenzen» der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe (Skos) definiert es so: In einer ursprünglichen Erklärung bezeichne Armut einen Mangel an den grundlegenden Voraussetzungen der menschlichen Existenz. Wem also Nahrung, Wasser, Kleidung, Obdach und Hilfe gegen leicht heilbare Krankheiten fehlt, gilt als arm. Allerdings schreibt die Skos auch, in Industrieländern wie der Schweiz müsse diese ursprüngliche Definition ausgeweitet werden. Die verfügbaren Mittel müssten einerseits an den Lebenshaltungskosten gemessen werden.