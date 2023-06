Mehr Postauto-Verbindungen auf den Flüelapass

Die Postauto AG testet diesen Sommer zusätzliche Verbindungen auf den Flüelapass. Von Samstag, 24. Juni, bis Sonntag, 22. Oktober, fahren wieder Postautos auf den Pass. Neu wird aber an den Wochenenden eine Verbindung um 8.50 Uhr ab Davos Platz und um 9 Uhr ab Davos Dorf bis Flüela Ospiz angeboten. «Damit profitieren die Fahrgäste am Samstag und Sonntag zwischen 8 und 11 Uhr von einem Stundentakt ab Davos», schreibt die Postauto AG in einer Mitteilung. Zwei Verbindungen – 9 und 10 Uhr ab Davos Dorf – bringen die Fahrgäste bis Flüela Ospiz. Zwei weitere Kurse – 8 und 11 Uhr – fahren bis Susch Staziun im Unterengadin.