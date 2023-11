An diesen Sonn- und Festtagen haben die Bündner Detailhändler offen

Die Zeit rast – denken manche vielleicht auch dieses Jahr. Bekanntlich fängt der Weihnachtszauber in den hiesigen Supermarktfilialen schon etwas früher an. Denn schon in einem Monat beginnt die Adventszeit. Wir haben bei den Detailhändlern Lidl, Aldi, Migros, Coop und Manor nachgefragt, wann ihre Bündner Filialen an den Sonntagen und Feiertagen zwischen dem 1. Dezember und dem Berchtoldstag offen haben.