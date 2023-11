Sind Adventskalender in Graubünden noch beliebt?

Der Advent bietet die Möglichkeit, in die Vorweihnachtsstimmung zu kommen und sich nach einem Besuch am Weihnachtsmarkt daheim in der Wärme mit diversen Ritualen auf Weihnachten vorzubereiten. Auch der Adventskalender gehört zu einer jahrelangen Tradition. Seit dem 19. Jahrhundert wurde er gemäss Wikipedia zum christlichen Brauchtum in der Zeit des Advents, und soll ab dem ersten Tag des Dezembers die verbleibenden Tage bis Heiligabend aufzeigen und für die Kinder die Wartezeit bis zum Weihnachtsfest verschönern.