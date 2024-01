3000 Gäste feiern mit Guggen im Städtli

Eiskalt ist es am Samstagabend. Doch der Himmel ist klar, das Wetter trocken. Kein Wunder also, belebt sich das Uzner Städtli beim Eindunkeln mit kleinen Hexen, Pandabären, Super Marios und viel Feenzauber. Bald drängen sich Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer gespannt am Strassenrand, um möglichst viel vom Umzugsgeschehen mitzukriegen, im Konfettiregen zu stehen oder Bonbons zu erhaschen. Viele haben sich solidarisch mit den Umzugsteilnehmenden fasnächtlich verkleidet.