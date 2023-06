14'000 Höhenmeter für E-Bike-Weltrekord in Davos Klosters

Um den Weltrekord zu erreichen, mussten strenge Regeln eingehalten werden. So wurden immer dieselben Bikes mit einem 700er-Akku und im Powermodus gefahren. Laut Reglement durfte das Serviceteam die Weltrekord-Verfolger nicht begleiten, sondern musste an einem vorher definierten Ort warten. Dies war unten in Klosters bei der Gotschnabahn. Nur dort durften Akkus ausgewechselt oder Reparaturen vorgenommen werden. Zudem waren für diesen Weltrekordversuch nur handelsübliche E-Mountainbikes zulässig, die bei 25 Stundenkilometer abgeriegelt sind und normale Akkus integriert haben. (nua)