Ein folgenreicher Jass, Arthurs Lied und Daniels ominöse Serviette

Der altehrwürdige «Schweizerhof» in Flims Waldhaus steckt noch mitten in den Vorbereitungen für die bevorstehende Sommersaison an diesem ersten Donnerstag im Juni. Möbel werden gerückt, Menüs besprochen, Zimmer vorbereitet. Eine Woche noch, dann gehen die Türen für Gäste wieder auf. Etwas allerdings ist schon seit geraumer Zeit parat: das Jubiläumsprogramm zum 120. Geburtstag, den das 4-Stern-Haus dieses Jahr feiert.