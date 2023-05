Old Boys und Old Girls feiern ihre Schulgemeinschaft

Vom «Spirit of Zuoz» sprechen Ehemalige oftmals, wenn sie über ihre Zeit am Lyceum Alpinum Zuoz erzählen. «Es ist ein besonderes Gemeinschaftsgefühl», versucht Nicole Kollars diesen Geist zu erklären. Sie ist Präsidentin des Zuoz Club, der Ehemaligenvereinigung des 1904 eröffneten Schulinternats. Der Zuoz Club wurde 1923 in München von ehemaligen Schülern als private Körperschaft gegründet, um die Verbindung der auf der ganzen Welt verstreuten Ehemaligen zu erhalten. Der Klub basiert auf Freiwilligenarbeit, lediglich die Sekretärin wird bezahlt.