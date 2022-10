Dorfkern von Samedan – von Untergangsstimmung keine Spur

Kartonschachteln stapeln sich im Sportgeschäft Stile Alpino an der Dorfstrasse Plazzet in Samedan. Drei Paletten mit neuen Schuhen sind an diesem Herbstmorgen angekommen und werden von der Geschäftsführerin Anita Visinoni und einer Mitarbeiterin ausgepackt, solange es ruhig ist im Laden. Die Vorbereitungen für das Wintergeschäft laufen auf Hochtouren. Die düsteren Prognosen, welche bei der Eröffnung der Migros und des Einkaufszentrums Porta Samedan im Industriegebiet Cho d’Punt im Juli des vergangenen Jahres verbreitet wurden, sind nicht eingetroffen.