Kinderarztpraxis im Kantonsspital ist wieder offen

Kinderarztpraxis im Kantonsspital wieder offen

«Die Kinderarztpraxis bleibt vorübergehend geschlossen. Wir sind auf der dringenden Suche nach einer Kinderärztin oder einem Kinderarzt» war lange Zeit auf der Webseite des Kantonsspitals Glarus zu lesen. Nun teilt das Spital mit, dass die Kinderarztpraxis ab Montag, 6. Dezember, wieder geöffnet ist. Dies immer wochentags. Mit Marcel Scheppach habe man einen jungen, fachlich versierten Pädiater verpflichten können.

Scheppach ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und hat sein Studium an der Universität Zürich absolviert. Die Assistenzarztzeit führte ihn laut Mitteilung ins Gesundheitszentrum in Scuol, ans Kantonsspital Winterthur und ins Spital und die Kinderarztpraxis Samedan. Die beiden letzten Jahre war er als Assistenzarzt in verschiedenen Spitälern in Neuseeland tätig. (so)